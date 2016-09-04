合樂學堂開伙共食 長者每周一聚不孤單

高雄市杉林里長江明成號召長輩一起運動。（吳江泉翻攝）

大伙一起做紅龜粿。（吳江泉翻攝）

杉林里長江明成每周定期與4、50位長輩及志工們一起開伙共食。（吳江泉翻攝）

高雄市杉林區杉林里長江明成為實現競選時的承諾，完成他照護社區長輩健康的理想，在杉林區杉林里成立「合樂學堂」，號召社區阿公、阿嬤等老人家，每週五上午在杉林社區活動中心「作伙來合樂」。這些老人家們快樂的說，有「老人伴」一起上課、做運動，一起熱熱鬧鬧開伙共食，日子變的很有趣。

獲選今年特優里長的江明成說，杉林里是一個傳統的農村社區，居民以老年人居多，他觀察到一個現象，里內很多長輩因子女至都市工作，不在身邊，所以普遍用餐習慣很不好，不但隨便亂吃，而且會吃存放很久不新鮮的食物，進而影響到身體健康。

他有感於「看到現在的老人家，就等於看到以後的自己」，因此在里內成立「合樂學堂」，不但讓阿公、阿嬤有學習新知、彼此交流聚會的機會，自已更是「校長兼撞鐘」(台語)，親自帶領社區的老人家上課做運動，並定期與4、50位長輩及志工們一起開伙共食。

高齡91歲的阿嬤張朱寶熟說，兒女都住外地，自己一人住鄉下，平時生活無聊，自從江里長開辦合樂學堂後，生活變的多采多姿，在合樂學堂裡一大群人一邊聊天、一起吃飯，讓最普通的飯食都變成山珍海味了。

民政局長張乃千表示，里長是協助推動市政、區政的最佳夥伴，也是里政經營的第一線工作人員。為感謝里長長年服務的辛勞與奉獻，民政局每年辦理特優暨資深里長表揚，並期許藉這些為民服務的案例，能拋磚引玉喚起社會大眾的熱血，發揮熱忱的服務精神，共同為我們的家園盡一份心力。

江明成里長同時身兼杉林社區發展協會理事長，二合一的角色，讓他能更有效率的整合行政資源，服務更多的里民；他希望藉由「合樂學堂」的多元學習，以及與里鄰內長輩們開伙共食的做法，讓更多人見賢思齊，一起關懷弱勢族群及照顧更多的獨居長者。

(中時)