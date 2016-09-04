刪一中各表 吳敦義有意見

前副總統吳敦義認為，92共識與一中各表是最適當的表達，這8個字不能拆開。（黃世麒攝）

國民黨第19次全代會第4次會議4日在陽明山中山樓登場，針對政策綱領草案中指出，在中華民國《憲法》基礎上，深化92共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，並未提及一中各表。對此，前副總統吳敦義表示，92共識與一中各表是最適當的表達，這8個字不能拆開。

(中時)