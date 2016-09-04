沈玉琳曬全家福 女兒大眼＋長腿變漂亮了！

沈玉琳常以誇張的動作、言詞逗笑觀眾。（圖／中時資料照）

沈玉琳不時就會PO全家福，女兒妍妍被誇長越大越漂亮。（圖／取材自沈玉琳臉書）

藝人沈玉琳搞笑功力一流，經常以誇張的動作、言詞逗樂觀眾，和妻子芽芽結婚多年，育有一女妍妍，家庭生活美滿。昨（3日）他曬出全家福照，1歲多的妍妍變成小美女的模樣，讓大家驚呼長大好多。

自女兒妍妍出生後，沈玉琳不時就會在網上曬全家福，昨他趁著拍房仲宣傳照的空檔，讓前來探班的妻女一同入鏡拍全家福，只見夫妻倆共同抱著女兒的模樣，很是溫馨。而1歲多的妍妍和先前的照片相比，身材明顯抽高很多，加上一雙水靈大眼、妹妹頭瀏海，相當可愛，被讚越來越漂亮。

其實，妍妍剛出生時，網友都驚呼和沈玉琳簡直是一個模子刻出來，沈玉琳也曾開玩笑說怕女兒長大像自己而嫁不掉，現在看到妍妍和媽媽的神韻越來越像，網友不忘虧「幸好女兒不像你了」。

(中時電子報)