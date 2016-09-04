中秋將至 寶盛慈善會關懷社會照顧弱勢
社會處處有溫暖，為讓經濟貧困及遭遇生活急難的弱勢邊緣家庭歡度中秋，高雄市寶盛慈善會今（4）日舉行關懷社會公益活動，一向支持公益行善活動的高雄市議會特別前往傳送溫情，由秘書長陳順利代表康裕成議長贈送白米予弱勢邊緣家庭。
「有錢出錢，有力出力」，寶盛慈善會在理事長徐天相號召下，聚集社會愛心與資源舉行中秋關懷社會公益活動，針對三民區寶盛里、寶獅里、寶安里、寶泰里、寶中里、寶興里、寶珠里及鳳山區南和里等123戶弱勢邊緣家庭給予關懷。
市議會秘書長陳順利代表議會參與這場社會公益活動，他說，善為至寶，一生用之不盡，心作良田，百世耕之有餘，政府資源雖然有限，民間力量卻是無窮，默默行善傳愛的熱心人士及團體相當多，大家有錢出錢、有力出力，一起來行善。
陳秘書長除提早向123戶弱勢邊緣家庭慶賀中秋佳節，並關懷他們的生活狀況，他說，希望透過寶盛慈善會的中秋關懷公益活動，號召更多善心人士及團體加入行善行列。
康議長也特別肯定寶盛慈善會的善行義舉，她強調，行善的社會是進步城市的象徵，針對關懷弱勢及推動行善公益，議會向來義不容辭，全體議員一定會成為弱勢市民最有力的依靠。
寶盛慈善會除長年推動社會公益，並連續3年於三大節日關懷三民及鳳山區里弱勢里民，除發放慰問金及白米，也由專業社工及志工給予陪伴，同時推動脫貧計畫，協助弱勢家庭翻轉未來。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。