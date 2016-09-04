中秋將至 寶盛慈善會關懷社會照顧弱勢

高雄市議會祕書長陳順利（左二）代表議長康裕成捐米，參與寶盛慈善會中秋關懷社會照顧弱勢。（吳江泉翻攝）

社會處處有溫暖，為讓經濟貧困及遭遇生活急難的弱勢邊緣家庭歡度中秋，高雄市寶盛慈善會今（4）日舉行關懷社會公益活動，一向支持公益行善活動的高雄市議會特別前往傳送溫情，由秘書長陳順利代表康裕成議長贈送白米予弱勢邊緣家庭。

「有錢出錢，有力出力」，寶盛慈善會在理事長徐天相號召下，聚集社會愛心與資源舉行中秋關懷社會公益活動，針對三民區寶盛里、寶獅里、寶安里、寶泰里、寶中里、寶興里、寶珠里及鳳山區南和里等123戶弱勢邊緣家庭給予關懷。

市議會秘書長陳順利代表議會參與這場社會公益活動，他說，善為至寶，一生用之不盡，心作良田，百世耕之有餘，政府資源雖然有限，民間力量卻是無窮，默默行善傳愛的熱心人士及團體相當多，大家有錢出錢、有力出力，一起來行善。

陳秘書長除提早向123戶弱勢邊緣家庭慶賀中秋佳節，並關懷他們的生活狀況，他說，希望透過寶盛慈善會的中秋關懷公益活動，號召更多善心人士及團體加入行善行列。

康議長也特別肯定寶盛慈善會的善行義舉，她強調，行善的社會是進步城市的象徵，針對關懷弱勢及推動行善公益，議會向來義不容辭，全體議員一定會成為弱勢市民最有力的依靠。

寶盛慈善會除長年推動社會公益，並連續3年於三大節日關懷三民及鳳山區里弱勢里民，除發放慰問金及白米，也由專業社工及志工給予陪伴，同時推動脫貧計畫，協助弱勢家庭翻轉未來。

(中時)