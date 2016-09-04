小英座車再換 明年採購2500萬全防彈總統座車

活動結束，蔡英文一溜煙地鑽進車內準備趕赴下一個行程。（資料照/季志翔攝）

據國安局106年度預算書，蔡英文總統座車明年將再換，預算金額2千5百萬採購高等防彈功能座車。今年總統大選後，國安局新採購總統座車為奧迪A8L，但汽車業界資深人士研判，距離「德國總理梅克爾座車等級」太遠，明年採購的全防彈座車，才是真正的梅克爾座車等級。

據《自由時報》今日報導，明年國安局編列了2500百萬預算，為蔡英文採購全防彈總統座車，汽缸總排氣量為4千CC。

蔡英文總統520上台後，總統車隊從馬英九時期的BMW 大七系列，換成AUDI A8L，當時報導蔡英文座車的安全等級，與德國總理梅克爾相同。

孰料不到1個月，就傳出小英就把AUDI A8L打入冷宮，改搭LAND ROVER的越野休旅車DISCOVERY，四處趴趴走。《周刊王》7月時調查小英搭乘的LAND ROVER DISCOVERY，是國安局為了執行2016年總統大選的維安任務，方便候選人上山下海，特別編列預算，在2015年1月就斥資3,360萬元，購買12輛。因此，小英換掉AUDI A8L並沒有浪費公帑採購新車。

如今小英座車再換，據《自由時報》，今年總統大選後採購的總統座車AUDI A8L，號稱安全等級比照德國女總理梅克爾，但實際上距離「德國總理梅克爾座車等級」太遠，明年花2500萬預算採購的全防彈座車，才是真正的梅克爾座車等級，對手榴彈攻擊也有抵擋能力。

《自由時報》並撰寫特稿「國家元首維安 應與時俱進」，提出如今全球恐攻危險程度升高，加上中國解放軍以總統府為標的進行挑釁演習等，總統維安必須更加嚴密。

(中時電子報)