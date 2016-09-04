美槍聲頻傳 大西洋城巴爾的摩傳傷亡

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美國大西洋城和巴爾的摩今天分別傳出槍擊案，大西洋城賭場外的槍擊事件造成1名員警重傷，而巴爾的摩案則造成1婦2童受傷。

美聯社報導，新澤西州大西洋城（Atlantic City）警方逮捕兩名與賭場槍擊有關的男子，這起事件除了造成1警重傷，傷勢危急，也造成另1名歹徒喪生。

檢察官表示，兩名年紀分別19歲和28歲的新澤西州男子被指控2項殺人未遂罪、搶劫罪和武器罪名；檢察官說，喪命歹徒25歲，是新澤西州居民。

檢察官說，今天一早兩名員警在賭場停車場附近發現有人搶劫，1名員警下車時中槍受傷，另1名員警開槍反擊，擊中其中1名歹徒，後來在不遠處發現他已身亡。

另一方面，在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore），警方表示，1名男子今天走向1名婦女和2名孩童，接著朝這3名在室外的婦孺開槍。

巴爾的摩警局透過臉書說，槍擊案發生在今晚間8時10分，地點距離巴爾的摩市中心西北方1.5英里。

警方表示，60歲婦女右腿中彈，8歲男童左腿中彈，4歲女童則是右腳受傷。3人均送醫，沒有生命危險。

警方表示持槍歹徒徒步逃離現場。刑警已展開調查。1050904

(中央社)