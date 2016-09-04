發展綠能 魏明谷：2030彰縣將成東方沙烏地

統一發票盃小鎮鹿跑活動吸引萬人參加，彰化縣長魏明谷（前排藍衣者）也帶來招商捷報，總計吸引3550億元資金投入彰化縣發展綠能。（謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷上午至鹿港出席「小鎮鹿跑，有兆有保庇」萬人路跑活動，致詞時提及推動鹿港國家歷史風景區已獲中央補助42億元，此外發展綠能大縣招商也大有斬獲，台電、丹麥及新加坡外商總計投資3550億元。

魏明谷說，消費時索取發票，促使廠商誠實納稅不逃漏稅，國家才有稅收做好建設推動各項福利政策；鹿港國家歷史風景區補助經費，將作為鹿港在地古蹟保存、交通建設、汙水下水道、福鹿溪整治與民俗才藝推廣等用途。

魏明谷致詞時也向縣民報告推動彰化成為綠能大縣的新進度，他指經濟部能源局為全台尋找36處離岸風場，其中21處位在彰化外海，因為淺海條件佳適合設置風力機組，目前台電已投資2000億元，將興建兩座海上變電所。

此外，丹麥丹能風力發電也將投資彰縣1400億，日前新加坡太陽能公司也已準備投入150億元開發太陽能發電廠。魏明谷說，彰化縣綠能發展即將後來居上，有信心在2030年，讓彰化縣的外海變成東方的沙烏地阿拉伯，屆時縣民皆可享受比其他縣市更乾淨便宜的電力。

(中時)