旗山、美濃戶政辦講座 助新住民融入在地生活

旗山及美濃戶政事務所舉辦新住民體驗多元文化認知講座協助新住民融入在地生活。（吳江泉翻攝）

旗山及美濃戶政事務所在旗山社福館舉辦「多元文化認知講座」，邀請新住民協同家人共同參與。講座除談多元與平權外，並融入防疫及在地文化之旅，新住民家庭除學習到文化差異外，還體驗到生命成長過程及環境的永續發展。

課程開始前由旗山衛生所宣導「病媒蚊防疫」及「疫苗接種」，加強防疫觀念及預防接種的重要性。高雄市政府社會局也積極輔導新住民融入在地生活，提供不少協助。

戶政所為增加家人間互動和諧性，特別辦理「戶政e指通」下載送好禮活動，讓新住民與家屬互動，共同完成手機APP下載；並宣導新住民多加利用高雄市的「跨機關通報服務」、「一卡通繳納規費」、「護照親辦人別確認」等便民服務。

越籍新住民陳先生依親到臺灣9年，首次參加多元文化講座，他帶老婆小孩共7個人參加，他說：「聽饒夢霞老師演講非常有趣，也喜愛香蕉園導覽的活動，希望下次能多舉辦這類活動。」

旗山戶所主任賴美娥表示，這是一場有別於以往的多元文化認知課程，透過共同學習、在地文化導覽及一日農夫體驗等活動，增進家人情感、了解旗山香蕉產業的文化特色及環境的永續發展，讓新住民更融入在地生活。

美濃戶所主任李秋利表示，課程內容包含觀念學習及以互動方式帶領新住民進入生活、異國文化等領域學習，並讓新住民了解及利用高雄市的各項便民服務。

民政局勉勵新住民及家屬把握學習機會與家人共同成長。高雄是一個幸福宜居的城市，對於新住民、原住民、客家、閩南等族群的照顧都非常重視，市府開辦豐富多元的課程，希望帶入新觀點，尊重多元、包容彼此差異，與友善的相處理念，珍惜身邊的每個人。

(中時)