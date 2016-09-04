外交部：美中發展不應損及台利益

有關美國總統歐巴馬(左)於「歐習會」時提及「反對台獨」。我外交部表示，美方已向媒體澄清，美國與中國大陸發展關係不應損及我國利益。(美聯社)

有關美國總統歐巴馬於「歐習會」時提及「反對台獨」。我外交部表示，美方已向媒體澄清，美國與中國大陸發展關係不應損及我國利益，亦不應影響美國基於《台灣關係法》及「六項保證」對台之承諾，持續與我進行各層面之交流、對話與合作，美方已充分暸解。

昨日「歐習會」後，大陸外交部及新華社發布有關「歐習會」之新聞資料稱，「在台灣議題上，歐巴馬表示，反對任何尋求台灣獨立的做法」。

外交部指出，美國國安會發言人柯金斯（Myles Caggins）已向我國媒體澄清，美方對兩岸關係的立場是長期且一貫，並未改變。美方重申，美國仍堅定信守基於美「中」三個公報及《台灣關係法》的「一個中國政策」；美方認為，兩岸議題應以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平地解決。

外交部強調，我方對於美「中」往來互動之一貫立場為：美國與中國大陸發展關係不應損及我國利益，亦不應影響美國基於《台灣關係法》及「六項保證」對我之承諾，持續與我進行各層面之交流、對話與合作，對於我方上述立場，美方已有充分瞭解。

外交部說，將持續與美方保持密切之溝通、持續關注本次「歐習會」之後續相關發展，以即時因應與我利益相關之情勢。

(旺報)