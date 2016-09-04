日月潭萬人泳渡 警用人臉辨識系統過濾不法份子
日月潭萬人泳渡維安升級，南投縣警察局為維護第34屆日月潭萬人泳渡安全，在警政署協助下，首度試用「人臉辨識系統」，藉以過濾不法份子，確保國際著名的大型運動，安全順利進行。
南投縣縣警察局長魏慶賢表示，有此先進的科技裝備，希望未來能做為南投縣全力發展觀光的強而有力後盾。
南投縣的國際知名觀光景點日月潭，風光明媚，每年的萬人泳渡，已成為享譽國際的大型活動，今年已邁入第33屆，每年參賽選手都高達數萬人，讓此活動成了年度國際泳界盛事。
此次泳渡參賽選手及眷屬達4萬多人，警方為做好維安工作，在警政署支持下，南投縣警察局今年首度在朝霧碼頭等人潮聚集之處，啟用有監視錄影系統的200萬高清畫素攝影機，搭配「人臉辨識系統」即時辨識功能，遇有不法份子影像即可在資料庫進行比對，提早發現可疑人物，機先防制，確保泳渡活動安全進行。
局長魏慶賢亦指出，該套辨識系統建置相當成功，雖未發現不法之徒，但如有警方事先建置的白名單人員，混跡在數萬人之中，馬上就能被清楚辨識出來，顯示此一整合監視錄影、人臉辨識系統與影像資料庫的維安措施，確能發揮應有的效果，不啻為警方增添未來執行大型活動，在維安工作上最佳的利器。
(中時)
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