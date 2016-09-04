習近平談台灣 陸委會：溝通大門敞開

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針對杭州歐習會談及台海議題，陸委會今天表示，政府持續敞開與對岸溝通協商大門，致力維繫兩岸關係和平穩定，已展現建構一致性、可預測與可持續性兩岸關係的最大誠意與決心。

新華社報導，中國大陸國家主席習近平3日在杭州與美國總統歐巴馬會面時說，大陸堅決遏制任何形式的台獨分裂行徑，希望美國恪守「一個中國」政策和中美三個聯合公報原則，以實際行動維護兩岸關係和平發展和中美合作大局。

對此，行政院大陸委員會4日發布新聞稿指出，5月20日以來，政府強調在尊重歷史事實與既有政治基礎上，持續敞開溝通協商大門，致力維繫兩岸關係和平穩定，已充分展現建構一致性、可預測與可持續性兩岸關係的最大誠意與決心。

陸委會說，上述政策立場符合兩岸及區域各方的共同利益與期待，也獲致台灣主流民意的支持及肯定。

陸委會強調，維持台海和平是雙方共同的責任，中國大陸應更務實及深刻體會台灣的善意與彈性作為，同時理性客觀看待兩岸制度發展差異，相互尊重與諒解，持續透過交流合作與溝通對話、求同存異。

陸委會重申，政府將遵照中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，務實處理兩岸事務，並將致力凝聚國人對未來推動雙方互動發展的共識，以建立互信合作的兩岸關係。1050904

(中央社)