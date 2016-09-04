國民黨全代會吃梅花餐 副主席認桌

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中國國民黨今天召開全代會，午餐為5菜1湯「梅花餐」，有魚有肉，1桌新台幣3000元。不過，考量財務日益拮据，由4位國民黨副主席、全體中常委等幹部贊助所有餐費。

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會，在中常委江碩平建議下，全代會午餐為桌餐，席開140桌。

全代會午餐為5菜1湯「梅花餐」，有白斬雞、櫻花蝦飯、紅燒蹄膀、高麗菜、魚；每桌10人，1桌新台幣3000元。

考量國民黨財務日益拮据，在江碩平的建議下，由4位副主席、全體中常委、副執行長等幹部贊助餐費，節省黨部負擔，餘款捐中央委員會。

前副總統連戰、吳敦義、前黨主席吳伯雄與國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席詹啟賢、胡志強、郝龍斌、林政則同坐一桌；席間吳敦義向連戰提及即將訪問美國，也向大家詢問已有幾年沒在中山樓開全代會，吳伯雄回說有20年。

談到「認桌」，國民黨副主席詹啟賢受訪時表示，以後會更多，要用捐的。1050904

(中央社)