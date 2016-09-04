台灣食物 新加坡人最盼這8種
台灣美食聞名世界，連新加坡人也愛不釋手。即便在新加坡已經可以看到許多台灣美食的街邊小販，不過，有8種台灣美食是新加坡沒有，但是新加坡人最期盼看到的。
被稱為美食天堂的台灣，擁有許多獨特又美味的小吃。根據新加坡雅虎新聞報導，台灣有8種美食，是目前新加坡人最希望能在國內買到的小吃，其中包含台灣時下最夯的彩虹果汁、古早味花生捲冰淇淋及西瓜造型吐司等，每個都讓到訪台灣的新加坡人無法忘懷。
彩虹果汁是日前才竄起的新型態飲料，業者運用不同的果汁分層裝瓶，每一瓶都會顯現出漂亮的漸層圖案，故稱彩虹果汁。報導指出，這類的飲料可以在台灣的西門町以及寧夏夜市等多處看到，因此也成為新加坡人最期盼在國內看到的新飲品。
另一個新加坡人最期待的美食是花生捲冰淇淋，將冰淇淋、從整塊花生糖刮下來的花生粉及香菜用薄餅包在一起混合而成的古早味小吃，這類食物可以在台灣各地老街看到，也是台灣人普遍喜愛的一種美食。
此外，起士馬鈴薯、炸鮮奶、鳥蛋蝦球、雞蛋鬆餅冰淇淋三明治及芋頭奶酥包也是新加坡人心中最期盼在國內看到的台灣小吃。1050904
(中央社)
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