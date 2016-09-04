軍公教遊行抗議後 林全：盼回會議桌繼續溝通

針對昨天軍公教上凱道大遊行，行政院長林全今天下午出席「105年青年政策論壇全國會議」時表示，年金改革本來就是非常重要議題，涉及到該議題的每一個團體都會有很多想法，昨天的遊行應該也是反映這個現象，政府可以傾聽，但也希望大家能回到會議桌上繼續溝通，才能解決國家這個嚴肅且重要的發展問題。

不只是昨日遊行，還有許多團體也紛紛表態將上街頭，是否會感到壓力？林全說，政府就要是傾聽，人民表達意見溝通方式很多，上街訴求也是方式之一，所有抗議跟街頭訴求都會認真並注意的訴求。

但林全也強調，這不是唯一也未必是最有效方式，還是希望能用各種管道，創造讓意見理性相互討論的空間，相信公共政策經過多元、有系統的周延討論，比較可以凝聚社會共識。

(中時)