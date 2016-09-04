又爆醜聞！日天團3男亂性害未成年女懷孕

日本娛樂圈又爆性醜聞，有媒體指一男團中的3名成員害一未成年少女懷孕。（圖／示意圖）

日本近日娛樂圈不平靜，星二代高畑裕太才因強姦罪被捕，現在又有媒體爆出有一人氣男團中的3位成員，在一次酒後亂性後與一名年僅17歲的女子性交，受害者近日出面爆料，指3人因沒有做保護措施害她懷孕！消息一出，不少日本網友開始揣測究竟是哪一男團。

日本《東京Sports》今爆出娛樂圈性醜聞！報導指出，一人氣男團中的3名成員，在一場飯局上認識被害者，由於當時飯局還有其他人在場，而眾人續攤選擇到其中一男星位在新宿的住處，但在所有女性都離開後，被害者因遭不停灌酒，最後神智不清遭3名成員侵犯，加上沒有做安全措施，少女在三個月後證實懷孕，但無法確定父親是誰。

據悉，該男子團體所屬公司在新聞爆出前並不知情，儘管報導並無提及是哪個團體，但卻又已經引起網友揣測，更有人稱「看接下來誰會退出團體或是解散，也許就是那組人了！」

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(中時電子報)