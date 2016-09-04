羅德島州台灣日 龍舟競技精彩熱鬧

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美國勞工節長假，駐波士頓台北經濟文化辦事處與羅德島州黑石谷旅遊局今天舉辦2016年「羅德島州龍舟賽暨台灣日節慶」，吸引上萬名人士熱情參與，多位羅州政要出席共襄盛舉。

「台灣日」開幕典禮在羅州包塔克特（Pawtucket）西空河畔（Seekonk River）舉行，今年共有20支勁旅參與龍舟競技，精彩熱鬧。現場同時安排中華傳統手工藝示範、吃餃子及吃西瓜大賽，觀光局還設有赴台觀旅攤位。

邁入第17年的台灣日活動也受到羅州政要重視，包括聯邦眾議員西奇里尼（David Cicilline）、羅州副州長、羅州州務卿、包塔克特市長以及多位州參眾議員出席。

駐波士頓台北經文處長賴銘淇感謝藝術節主辦單位及羅州政要多年支持台灣日活動，羅州政府更首次派出龍舟隊與賽，由州務卿領軍參與比賽，而台灣是羅州在全球第7大出口市場，期盼雙邊關係進一步強化。

中華民俗藝術工作坊安排的戰鼓、舞龍、扇子舞、原住民舞蹈及扯鈴等民俗技藝與舞蹈表演，還有捏麵人、燈籠製作、創意剪紙、書法書籤、面具製作、布袋戲偶及原住民頭飾等傳統民俗藝技，吸引僑胞及美國友人參與，反應相當熱烈。1050904

(中央社)