落石不斷 中橫山區洛韶關原間封閉
受到低壓帶影響，花蓮台8線中橫公路137.3公里慈恩段，因太魯閣山區昨晚雨勢過大，造成邊坡土石鬆軟，今上午8時許發生大規模土石坍方，上噸餘石塊造成東西雙向道路中斷，公路總局工務段正調派機具前往搶修，由於仍有間歇性落石，目前道路暫時封閉，無法進行搶修。
台8線中橫公路137.1k慈恩路段今天上午11時許發生落石坍方，目前交通受阻，警方在合歡派出所前進行管制通行，員警蔡大衛指出，昨天下午14時至晚間山區下起大雨，可能土石含水量高，造成落石發生原因，上午有近百部車輛欲往花蓮車輛，經員警攔阻告知，只能掉頭返回。
公路總局第四區工程處洛韶段長張宇博指出， 4日上午11時許，位於新白楊與慈恩工務段間的137.3公里路段突然發生落石崩塌，工務段已獲報後，調集人員及機具前往搶修道路，目前仍持續有間歇性落石，機具無法進行搶修，待天候穩定後再行進行清除作業。
洛韶工務段監測，坍塌處仍有持續崩落土石多達1000立方米，加上坍方地點起霧、視線不良且落石多屬巨石處理較困難，本日可能無法清除完畢，先暫時封閉洛韶至關原間道路通行，並通知合歡派出所在台8線116.3公里(關原段）實施封路管制。
(中時)
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