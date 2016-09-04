野外搜救挑戰賽 訓練求生兼釋放壓力
屏東科技大學主辦的「野外搜救挑戰賽」今天登場，參賽者包括企業老板、櫃姐和老師等，不畏泥濘和崎嶇地形全力以赴，6人一組齊心協力完成任務，訓練求生兼釋放壓力。
負責主辦的總監宋德威表示，這項野外搜救挑戰賽在高雄旗山舉行，選手來自台灣、馬來西亞及菲律賓等，參賽者有企業家、專櫃小姐、現役軍人、大專院校學生、導遊及老師等。
每一組6人，競賽環境相當多元化，包括湧泉深潭、泥火山、溪流、沼澤、石頭路段、泥濘路段和好漢坡等，讓參賽者挑戰各種不同的環境。
宋德威表示，賽事項目為簡易式擔架製作、1.5公里山域環境傷患(35公斤沙袋）搬運、團隊深潭渡河、6公里山地越野行軍、土坡攀登和繩索下切技能等，考驗團隊合作默契，並釋放工作壓力。
賽事約4個小時完賽，第一名由從事幼教工作20多年老師張瑩瑩領隊的團隊奪冠，她表示，在賽事中最難忘的是與抽籤方式認識的搜救夥伴，體會到團隊精神與可貴的友誼。
近年來民眾假期嚮往到戶外探索和進行山野休閒運動，宋德威表示，相關的登山、游泳、繩降、攀岩、隔宿露營和溯溪等活動，能讓上班族在工作之餘解壓與放鬆，而在休閒之餘如果能具備山野自救確保求生技能，救人救己，有備無患。1050904
(中央社)
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