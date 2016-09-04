菲警掃毒行動凌厲 平均每天15嫌斃命

菲律賓掃毒行動繼續雷厲風行，自總統杜特蒂上任迄今，菲律賓警方在掃毒執法行動中擊斃1000多名嫌犯，平均每天有15嫌斃命。這還不包括被私下處決的可疑犯罪分子。

菲律賓警方今天對外公布，稱7月1日至9月4日上午6時，警方掃毒擊斃1011名拒捕毒嫌、逮捕大約1萬5000人，還有68萬5740人投案，其中4萬3398人是毒販，其餘是吸毒者。

杜特蒂是在6月30日中午正式就職。

警方現已進入第2階段代號「雙槍管」掃毒行動，採雙管齊下方式，一方面挨家挨戶勸說可能涉毒族群回歸正道，另方面開始針對「高價值目標」繼續大規模的掃蕩。

7月1日迄今，警方已依據地方基層幹部及反毒單位提供的名單，走訪了67萬9000多戶涉毒者的家庭。

另方面，從7月1日至8月31日，有1805人被不明人士私下處決，受害人身邊多被放置寫有「我是毒販」、「我是搶匪」之類的紙牌。警方已針對此類案件展開調查，不排除其中一大部分是涉毒分子之間的黑吃黑。

菲國凌厲且血腥的掃毒行動，不但遭人權組織抨擊，還引起聯合國及美國等方面的關切，但掃毒行動在菲國普遍獲得支持，包括許多台商在內。

根據民調機構「亞洲脈動」於7月上旬所作的調查，有9成1的菲律賓人信任總統杜特蒂，是歷來總統最高紀錄。調查雖未特別詢問民眾對掃毒行動的觀感，但當時已有眾多毒嫌伏法。

杜特蒂最近在1次訪問中說，「我不理會人權組織的抨擊，既然掃毒已經開始，我就會把它做完。」

中華民國駐菲代表處再度強調，菲律賓政府正強力掃毒及打擊犯罪，包括電信詐騙在內，呼籲國人來菲務必遵守法律，以免承受嚴重後果。1050904

(中央社)