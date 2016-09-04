再戰2018？ 連勝文：以黨的利益為優先

國民黨中央委員連勝文。（劉宗龍攝）

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，出席的國民黨中央委員連勝文受訪表示，2018年縣市長選舉，黨內能出來戰鬥的人士非常多，選不選要以黨的利益為優先，個人的意願事小。

連勝文2014年代表國民黨競選台北市長落敗後，鮮少公開露面，外傳連勝文佈局2018選舉，將再度挑戰台北市長柯文哲，連勝文今受訪表示，選不選要以黨的利益為優先。關於盛傳連勝文備戰2018，台北市長柯文哲日前表示，「我現階段把事情做好就好了，想太多也沒有用」。

2014年台北市長之戰，無黨籍台北市長候選人柯文哲最終就以85萬3983票，高達57.16%的得票率，擊敗國民黨台北市長候選人連勝文的60萬9932票，兩人是否會再2018年台北市長選舉競爭，備受關注。

(中時)