陳副總統會教宗 將致贈台灣出版書籍
副總統陳建仁今天出席仁愛傳教會創立人德雷莎修女的封聖典禮，並與教宗方濟各會面，陳副總統將贈予方濟各台灣出版有關方濟各生平的精裝書籍和DVD。
陳副總統以總統蔡英文特使身分，率團出席梵蒂岡的德雷莎修女（Mother Teresa）封聖典禮，並將與方濟各（Pope Francis）和教廷高階神職人員會面。
陳副總統準備了台灣所出版有關方濟各的精裝書籍和DVD，將於封聖典禮後由駐教廷大使館轉贈。
方濟各在封聖大典前會先接見各國特使團團長，由於時間短暫，陳副總統將只挑選一本書及一片DVD面贈教宗並說明。
方濟各是阿根廷籍耶穌會教士，陳副總統致贈的書中，有一本介紹阿根廷籍耶穌會神父費峻德，他曾任金門、馬祖宗座署理區副主教，奉獻台灣半世紀，最後也葬在台灣。1050904
(中央社)
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