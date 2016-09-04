中美BIT談判 陸盼取得重大進展

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中國大陸商務部發言人孫繼文今天表示，中美雙邊投資協定（BIT）最新一輪談判8月下旬舉行，直至昨天仍舉行一系列密集磋商，推動談判取得重大進展。

新華社報導，孫繼文4日說，8月21日至28日，中美雙方在北京舉行第28輪中美BIT談判；8月29日至9月3日，雙方繼續透過團長會議、小範圍會談等方式舉行一系列密集磋商，推動談判取得重大進展。

孫繼文表示，談判和磋商期間，雙方交換第3次負面清單（負面表列）改進出價，體現雙方透過談判創建非歧視、透明、開放的投資體制的共同目標。

他說，雙方還就文本遺留問題進行深入談判，並在「重要議題」上達成共識。雙方將繼續密集推動談判，加快工作節奏，為達成一項互利共贏、高水準的投資協定而努力。

中美BIT談判始於2008年，迄今已舉行28輪談判。2015年6月，雙方首次交換負面清單出價，正式展開負面清單談判，並已3度交換負面清單改進出價。

隨著20國集團（G20）杭州峰會、杭州「歐習會」（美國總統歐巴馬會見中國大陸國家主席習近平）登場，中美BIT談判能否取得重大突破，再次成為外界關注焦點。

習近平3日會見歐巴馬時說，希望中美雙方共同努力，爭取早日達成一個互利雙贏的雙邊投資協定。1050904

(中央社)