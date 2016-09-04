巴士對撞油罐車 阿富汗35死20多傷

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阿富汗官員表示，1輛客用巴士今天在南部省分扎布爾（Zabul）與1輛油罐車對撞，至少35人死亡。

扎布爾省長阿富甘瑪爾（Bismillah Afghanmal）告訴法新社：「這輛客用巴士從坎達哈（Kandahar）前往喀布爾（Kabul）途中對撞上油罐車。事故造成35人喪生，20多人受傷。」

兩車對撞引發大火，阿富甘瑪爾說，許多被害人，包括婦孺在內，都被燒得無法辨認。

警方表示，傷者分送省會卡拉特（Qalat）和鄰省坎達哈的醫院。1050904

(中央社)