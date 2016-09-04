林全：尊重民眾遊行 盼回到會議桌上理性溝通

出席青年論壇前，林全面對媒體提問有關年金改革所引發的相關問題。（楊彩成攝）

面對因「年金改革」所引發的九三大遊行，行政院長林全4日下午出席青年政策論壇前受訪時說，「我覺得我們可以傾聽，然後也希望大家能夠回到現在有的會議桌上，還是要繼續能夠溝通，才能夠解決國家這樣很嚴肅且非常重要的發展問題」。

至於年金問題，林全則表示原則上尊重上街遊行民眾的訴求，但希望能有各種其他管道用理性的方式來討論，會比較容易凝聚社會共識。

(時報周刊)