談年金改革 林揆盼回會議桌上溝通

軍公教及退休人員為年金改革議題走上街頭，行政院長林全（前）4日表示，上街訴求是溝通方式之一，但不見得是唯一或最有效方式，還是希望大家回會議桌上溝通。中央社記者裴禛攝 105年9月4日

軍公教及退休人員昨天為年金改革議題走上街頭，行政院長林全今天表示，上街訴求是溝通方式之一，但不見得是唯一或最有效方式，還是希望大家回會議桌上溝通。

教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100位青年代表參與，總統蔡英文、行政院長林全、教育部長潘文忠等部會首長也與會和青年代表交流。

昨天軍公教及退休人員為了年金改革議題走上街頭，林全會前受訪時表示，年金改革本來就是非常重要的議題，每個團體都會有不同想法，昨天的遊行也反映這個現象，政府願意傾聽人民聲音，但也希望大家回到會議桌上溝通，才能解決這樣嚴肅又重要的議題。

媒體詢問，後續還有許多團體規劃上街遊行，是否會覺得有壓力？林全表示，政府要傾聽人民意見，上街訴求是溝通方式之一，政府予以尊重，但這並非唯一方式，也未必是最有效的方式，但透過各種管道，讓意見有理性、相互討論的空間，相信經由多元、有系統地周延討論，比較容易形成社會共識。1050904

(中央社)