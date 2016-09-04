愛蜜莉震驚 宅貓妙可註冊商標8月23 已通過

愛蜜莉發現宅貓妙可已在8月23日完成商標註冊，粉絲在宅貓妙可粉絲頁留言抗議。(截自宅貓妙可)。

有網友整理出"妙可貓"和"愛蜜莉的波奇貓"相似的圖檔。（翻攝自"愛蜜莉異想世界"粉絲專頁)

知名貼圖「妙可大王」作者妙可麻，因不滿麻糬爸繪製的「臭跩貓」貼圖涉嫌抄襲，30日赴北檢提告，並淚灑現場。事後網友抓出，「妙可大王」也涉嫌抄襲「愛蜜莉的異想世界」，然而愛蜜莉著手要提告並申請商標後，才發現「妙可大王」去年底就申請註冊商標，且已在8月23日通過。

8月30日赴北檢提告臭跩貓LINE貼圖涉嫌抄襲的「宅貓妙可」作者，也被網友認為她涉嫌抄襲「愛蜜莉的異想世界」所創作的波奇貓，粉絲紛紛截圖給愛蜜莉，愛蜜莉在8月31日公開這些截圖後，留言表示接到「宅貓妙可」作者男友妙可爸主動寄來的e-mail，愛蜜莉提出談和解訴求，然而對方收信後石沉大海，粉絲頁也遲遲未更新。

愛蜜莉昨天發文限「宅貓妙可」24小時公開回應，然而截至目前為止並未收到任何回應，讓她決定委任律師提告。然而，適才愛蜜莉又公告，「宅貓妙可」已在去年12月17日申請註冊商標，且在8月23日通過，她會好好和律師商討該怎麼辦。

網友上午湧入「宅貓妙可」粉絲頁留言，準備跟Line寫信檢舉，並想打給智慧財產權局阻止「宅貓妙可」通過，當時粉絲還不知情妙可貓已完成註冊。

網友留言給愛蜜莉「商標法部分要趕快去跟智慧財產權局申請註冊商標;著作權法部分不用註冊，是具狀向地檢署提出告訴，或直接向法院提出自訴。」、「天呀！！真的很可惡！」、「上禮拜通過，所以他根本就是有目地的對臭跩提告，目的是什麼大家心知肚明。」、「所有的一切…都是有預謀的…真的是非常惡劣…」、「難怪這段時間這麼安心神隱」、「果然就是先註冊了才私下和解!!!」、「天啊!做賊喊抓賊」。

Line貼圖抄襲事件時間表:

2015/12/07 愛蜜莉出版《波奇好好吃︰愛蜜莉的貓奴養成日記》圖文書

2015/12/17「宅貓妙可」申請註冊妙可貓商標。

2016/08/23「宅貓妙可」申請註冊商標通過。

2016/08/30 「宅貓妙可」赴北檢提告麻糬爸繪製的「臭跩貓」貼圖涉嫌抄襲，淚灑現場。

2016/08/31 愛蜜莉臉書貼出「宅貓妙可」涉嫌抄襲截圖，詢問粉絲意見，宅貓妙可爸主動透過 e-mail 私下聯繫我，愛蜜利提出和解訴求，「宅貓妙可」未回應。

2016/09/03 愛蜜莉臉書發文，限「宅貓妙可」提出公開回應否則提告。

2016/09/04 愛蜜莉臉書發文準備提告，但發現「宅貓妙可」申請註冊商標已在8月23日通過。

(中時電子報)