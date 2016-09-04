馬英九橫渡完日月潭 出席國民黨全代會

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前總統馬英九帶著橫渡日月潭時被曬傷的臉，出席國民黨全代會午後議程。（黃世麒攝）

國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前總統馬英九（中）出席與會。（劉宗龍攝）

前總統馬英九（前）帶著橫渡日月潭時曬傷的臉，出席午後的議程，一一向在場黨代表致意。後為黨主席洪秀柱。（黃世麒攝）

前總統馬英九（中）出席國民黨第19次全代會午後的議程，受到黨代表們簇擁歡迎。（黃世麒攝）

前總統馬英九（後右二）出席國民黨全代會，會間休息時間，中常委及黨代表們紛紛排隊與馬英九合照。（劉宗龍攝）

國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前總統馬英九帶著上午橫渡日月潭時被曬傷的臉，出席午後的議程。會間休息時間，中常委及黨代表們紛紛排隊與馬英九合照。

(中時)

前總統馬英九4日出席國民黨全代會，會間休息時間，中常委及黨代表們紛紛排隊與馬英九合照。(劉宗龍攝)

陽明山中山樓歷史悠久，空調不夠強，坐在台下的黨代表們只得不停扇風。（黃世麒攝）