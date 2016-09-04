人沒起來 男子平溪瀑布跳水命危

我要評比

新北市消防局今天中午12時53分接獲通報，位於平溪區的嶺腳瀑布，1名18歲的張姓男子跳水後「人一直沒有起來」，立刻派員前往搶救。

警消發現張男時已失去呼吸、心跳，立刻以長背板將患者送上岸，再由救護車送往八堵礦工醫院急救。1050904

(中央社)