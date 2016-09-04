華語金曲世界 印尼歌謠傳千里
特派員看世界專欄國人耳熟能詳的華語經典歌曲「甜蜜蜜」、「心戀」、「船歌」，原來都是改編自印尼歌謠，輕快悅耳的旋律來自千島之國印尼，在台灣傳唱數十年，陪伴許多人成長。
鄧麗君的「甜蜜蜜」一首經典華語歌曲紅遍全球，也曾被兩岸三地許多知名歌手翻唱過，像是王菲、周華健、黎明、羽泉、張靚穎等人，甚至也有南韓版歌曲I'm Still Loving。
香港導演陳可辛的電影「甜蜜蜜」也以這首歌為背景，邀集眾多大牌明星主演。
原來，這首華人金曲「甜蜜蜜」是採用印尼蘇門答臘歌謠「划舢舨」（Dayung Sampan）曲調，由作詞家莊奴填詞而成。
「甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花兒開在春風裡…」至今在印尼街頭巷尾的小吃攤上，仍有不少街頭藝人拿著吉他，自彈自唱「甜蜜蜜」，希望客人打賞小費。
「划舢舨」是由出生於印尼三寶壟（Semarang）的音樂家奧斯曼（Osman Ahmad）創作。
奧斯曼隨家人至新加坡定居，他也是新加坡馬來語電影黃金時期的主要作曲家，前後共創作40多首電影主題曲，其中包括1950年為電影Aloha而寫的主題曲「划舢舨」，許多印尼民眾至今仍對這首歌謠朗朗上口。
此外，由凌峰及鄧麗君唱紅的「船歌」，就是來自印尼蘇門答臘巴塔克人（Batak）的情歌Sing sing so。Sing sing so是指划船時為船槳起落做節奏伴襯的哼唱聲，歌曲因此得名。
「我想偷偷望呀望一望他假裝欣賞欣賞一瓶花…」。華語懷念金曲「心戀」至今仍讓許多台灣年長民眾都能隨口哼唱上幾句，原來這首歌的原曲是印尼愛國歌曲「印尼傳統」（Indonesia Pusaka）。
不同於「心戀」歌詞中表達的男女情愛，原曲「印尼傳統」講述的是印尼人民對故鄉的熱愛和感激，往往以氣勢磅礡的交響樂或聲樂方式演唱。
旅居印尼多年、有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉分析，不只「甜蜜蜜」，台灣很多膾炙人口的經典歌曲都是改編自印尼歌謠，像是「小姐，請你給我愛」、「梭羅河畔」，以及大專院校經常炒熱團康活動氣氛的歌曲「相親相愛」（Rasa Sayange）等。1050904
(中央社)
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