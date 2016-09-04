琳賽性感挑逗照連發 等富男友回頭：道歉不嫌晚

琳賽遭富豪未婚夫伊格家暴而分手，但頻在instagram放話，似乎盼對方來挽回。(取材自instagram)

「麻煩女星」琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)因情人谷底翻身，今年4月與俄羅斯嫩富豪伊格(Egor Tarabasov)訂婚，只是本以為將順利朝富太太之路前進，沒想到甜蜜蜜的戀情很快變得像八點檔狗血劇，外遇、家暴、恐嚇等醜聞不斷，琳賽甚至爆出遭受死亡威脅，因而緊急搬離兩人愛巢，然她對這段感情似乎存有渴望，近日連曬辣照，暗示前未婚夫只要道歉都不遲。

日前琳賽蘿涵爆出深夜尖叫擾鄰，理由是遭到富男友伊格毆打，她因此連夜搬到朋友家暫住，而伊格之後被拍到帶金髮辣妹上遊艇玩樂，而琳賽則被俄羅斯知名電視台邀約上節目爆男友的料，但看似無緣的兩人，似乎還有戲唱，最近幾天連發性感照，又是比基尼泳褲半脫、又是眼神迷離咬手指，還標籤「沒男友」、「仍需要一聲道歉」，且至今她都沒脫下訂婚戒，也沒找新歡，看來是在暗示伊格道歉，盼重修舊好，只是伊格已經另外玩開，是否買琳賽的單，有待觀察。

(中時電子報)