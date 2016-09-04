陽岱鋼暌違10戰再開轟 中止連6場無打點
我國旅日職棒北海道火腿隊球星陽岱鋼今（4）日客場對戰歐力士隊的5局上，轟出暌違10場比賽的全壘打，帶進2打點，中止連6場無打點，這是他本季第12轟。
繼3日以12比4大敗歐力士後，火腿4日的攻勢也不弱，4局上，火腿打了8人次、包括4支安打，陽岱鋼也貢獻此戰個人第1安，火腿攻得4分，取得4比0領先。
4局下，歐力士搶回1分；5局上，火腿第4棒中田翔揮出安打，第6棒的陽岱鋼抓住一記135公里指叉球補上反方向的左外野全壘打，火腿拉大領先比數為6比1。
陽岱鋼從8月23日對戰羅德打出全壘打、單場拿下3打點後，第11場比賽再度開轟、個人連10場打出安打，而且中止連6場沒有打點的窘境。
(中時電子報)
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