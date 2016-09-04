代寫作業走紅大陸 槍手月入近20萬

我要評比

在剛結束的暑假，網路代寫作業在中國大陸「火」了一把，槍手們甚至團隊化作業，分工精細，還可定製正確率並模仿字跡，月收入可達人民幣近4萬元（新台幣約20萬元）。

北京青年報今天報導，百度討論區一篇文章顯示，北京一所大學學生團隊提供代寫作業服務的報價是，一篇小學生作文10元，中學生作文30元，一本「暑假生活」100元等。

淘寶上一些代寫作業的商家，則主要為大學生提供代寫專業論文、英文文章等「高難度」作業。而在一些QQ群中，提供代寫作業服務的大學生甚至宣稱可「定製化」正確率和模仿本人字跡。

報導表示，在課業繁重的現況下，有些小學生家長也淪為「槍手」，孩子作業多的時候會幫忙寫，有些家長則乾脆上網找槍手幫孩子寫作業。

淘寶一家標榜作業代寫的店舖顯示，單月已成交376筆訂單，學生作文代寫定價為每100字5元，手工代抄每1000字10元。按一篇作文800字計算，每筆訂單約40元，單月進帳1.5萬元。

另一家店舖單月成交489筆訂單，定價為每100字10元。按每筆訂單800字計算，這個店家月入近4萬元。

報導指出，代寫作業在大陸並不新鮮，但近幾年相關買賣愈演愈烈，還出現「產業化」趨勢。

某個代寫作業團隊的負責人表示，團隊內擁有數名成績優秀的大學生，每個人根據自己擅長的科目分工，保證最終作業的品質可靠，「讓老師不會認為你是抄的，或者態度不認真」。1050904

(中央社)