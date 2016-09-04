外交部：美對兩岸關係立場長期且一貫
大陸官方媒體新華社稱，美國總統歐巴馬在「歐習會」時提「反對台獨」；外交部今天表示，美國國安會發言人已對此澄清，美國對兩岸關係的立場是長期且一貫，並未改變。
歐巴馬與中國大陸國家主席習近平3日晚間在杭州會晤。根據新華社報導，歐巴馬表示，在台灣問題上，美方奉行一個中國政策沒有改變，「反對任何尋求台灣獨立的做法」。
外交部表示，對此，美國國安會發言人柯金斯（Myles Caggins）已向台灣媒體澄清，美方對兩岸關係的立場是長期且一貫，並未改變；美方重申，美國仍堅定信守基於美「中」三個公報及「台灣關係法」的「一個中國政策」；美方認為兩岸議題應以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平地解決。
外交部表示，台灣對於美「中」往來互動的一貫立場為，美國與中國大陸發展關係不應損及台灣利益，也不應影響美國基於「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的承諾，持續與台灣進行各層面的交流、對話與合作。對於台灣上述立場，美方已有充分瞭解。
外交部也表示，將持續與美方保持密切的溝通、持續關注本次「歐習會」後續相關發展，以即時因應與台灣利益相關之情勢。1050904
(中央社)
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