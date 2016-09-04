避免公車事故 台中5天開676張罰單
台中市8月發生3起公車客運肇事意外，造成2屍3命，台中市警察局8月底起加強取締違規公車、一般車輛，5天內開出676張罰單，警方表示，取締工作將持續進行。
台中市警察局今天表示，105年1至8月因營業大客車發生死亡交通事故共計有5件5人，其中3件連續發生在8月9日、11日及13日，引起警方對大型車肇事與執法的重視。
警察局函請各客運業者要求公車司機自律，另也分析交通事故的發生原因，分析結果以車輛占用公車格（區）違規停車、公車不緊靠道路右側臨時停車、轉彎或變換車道未打方向燈等3項違規最常見。
台中市警察局自8月29日起，針對上述3點違規加強取締，特別注意公車轉彎或變換車道時未打方向燈的違規，避免周邊人車誤判發生意外，自8月29日至9月2日，5天內共取締公車及一般車輛違規676件。
警察局指出，為避免取締時影響交通安全、用路人、車的不便，員警執法時遇交通繁忙時段或路段，得以照相錄影，再據以依法舉發。
另也請各警分局調查轄內公車站牌及停靠站間隔距離對公車停靠的影響，依規定通報改善，以減少公車與其他車輛會車交叉點，降低交通事故發生。
台中市警察局表示，為維護用路安全，將持續強力取締作為，絕不手軟。1050904
(中央社)
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