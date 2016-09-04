台聯訴求 以台灣之名參加國際賽事

台聯青年軍今天在華山大草原舉牌高呼「台灣就是台灣 以台灣之名參加國際賽事」；他們訴求，未來每一個賽事，台灣不再使用中華台北，而是以台灣的名字。

台聯青年軍副團長許亞齊、台聯青年部主任侯宗穎等青年軍成員，今天在台北市華山大草原召開記者會。

他們高呼「台灣就是台灣 不是中華台北」，他們指出，2020年東京奧運，有日本朋友發起連署，希望推動讓台灣以「台灣」名稱參賽，「如果連日本人都願意這麼做，為什麼台灣人不站出來？」，希望能用台灣隊的名義參加賽事，而不是用中華台北這個虛擬的名義。

許亞齊說，台聯青年軍的訴求就是，未來不管每一個賽事，台灣不再使用中華台北，而是以台灣的名字；台灣政府應該帶領台灣走出去，以台灣之名走出去，台灣是一個國家，不需要矮人一等。

台聯青年軍在現場發放小貼紙，歡迎民眾拍照，打卡上傳。1050904

(中央社)