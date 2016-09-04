旅遊靠網路好方便 慎選合法業者差很大

跨境電子商務崛起，訂機票、住宿和遊程動動手指就搞定，但傳統的旅行社、目的地旅遊網站、訂房網站等平台百百款，是否在台落地，合法申請差很大，旅客消費前要看清遊戲規則。

根據台灣Google2013年調查，有88%的台灣旅客會在旅遊前先上網查詢資料，台灣的旅遊相關搜尋以年增率50%的高速成長，平均每0.04秒就有人在Google搜尋旅遊相關訊息；另外在手機上的旅遊資訊搜尋量，年增率更高達160%。

曾在旅行社服務15年，目前經營個人網站「旅遊研究所」的資深旅遊觀察家蔡宗保分析，旅遊產業包含項目有食、住、行、遊、購、娛6大項，隨著自由行崛起，旅遊團不再是唯一模式，依照旅客需求提供服務更是新興商機。

他舉例，過去自由行旅客想要去玩樂園、訂房、看展覽、體驗當地特色行程都得自己買門票，但現在旅客可以透過旅行社、目的地旅遊網站、訂房網站下單，幾個步驟就可以DIY自己行程。

細數目前受台灣遊客歡迎的旅遊相關平台，訂房網Agoda、Hotels.com、Airbnb；目的地旅遊網站KKday、Klook如雨後春筍進入台灣市場，另外，傳統業者康福、雄獅、易遊網也都有提供訂房、機票和票券服務，旅遊業百家爭鳴。

不過，觀光局指出，網路旅行社發達，其中不少是跨境電子商務，在台灣並沒有合法落地，旅客若是透過這些平台購買行程，若是發生消費糾紛不只無法獲得保障，甚至可能會面臨求助無門的困境。

觀光局業務組副組長陳瓊華舉例，旅遊業在台灣是特許行業，若是沒有旅行社執照不能在台招攬行程，但台灣消費者習慣上網比價，若國外網站比較便宜，旅客通常會直接下單，交易、金流都在海外，若發生消費糾紛恐投訴無門。

陳瓊華舉例，香港旅遊體驗平台Klook靠著網路和APP在台打響知名度，但該公司在台尚未落地申請旅行業執照，依法不可在台攬客，如果消費者透過網路平台訂購旅遊產品，一旦發生消費糾紛，只能循香港法律途徑申請。

香港旅遊體驗平台Klook回應，香港和台灣都是使用繁體中文，開業初期就吸引許多台灣使用者，而看好台灣市場，今年7月開始正積極規劃申請來台落地事宜，而業者也強調，若有客訴案件，將尊重台灣法令，確保消費者權益。

同樣的旅遊消費難題不是只發生在旅遊體驗平台，觀光局表示，隨著網路的發達，近年來觀光局接到不少投訴，例如直接向國外航空公司、旅行社購買機票、行程，但遇上航班、行程取消的案例，但觀光局也無法強制介入。

觀光局業務組組長賴炳榮分析，互聯網的發達，讓各式的旅遊平台越來越發達，而旅行本來就是無國界的產業，除了政府加強取締非法業者之外，最重要的還是要教育消費者睜大眼睛，選擇合法的旅行社、平台，才能玩得有保障。1050904

(中央社)