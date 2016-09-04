中市府助勞工輕鬆成家，即日起受理勞宅申請

由新業建設得標興建的「勞工住宅」，規範每坪平均售價不超過13萬元，讓勞工輕鬆的晉升有殼一族。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志表示，為基層勞工推出的第1間幸福好宅，即日起至10月31日止，受理勞工住宅第1階段承購資格證明申請。（盧金足攝）

台中市政府選定中市精密機械科技創新園區約3515多坪社區用地，去年11月23日公告標售，並由新業建設股份有限公司得標興建「勞工住宅」，規範每坪平均售價不超過13萬元，即日起至10月31日止，市府經濟發展局將受理勞工住宅第1階段承購資格證明申請，幫助勞工買到1間幸福好宅。

經發局長呂曜志表示，有別於2014年勞工合宜住宅銷售方式，勞工住宅銷售分2階段辦理；第1階段銷售對象為精密園區及週邊工業區勞工，其中2成出售給精密園區1、2期無自用住宅勞工，8成售給台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工，若有餘屋時則對台中市勞工進行第2階段銷售。

「每坪平均售價不超過13萬元！」經發局指出，勞工住宅申請資格為設籍於台中市、年滿20歲、所得低於台中市政府規範2015年家庭平均所得116.9萬、在職滿3個月(含)以上勞工，且為符合下列家庭組成之1者：(1)有配偶、(2)與直系親屬設籍於同1戶、(3)父母均已死亡，戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者。

即日起至105年10月31日止受理勞工住宅第1階段承購資格證明申請，申請書取得方式請至台中市政府經濟發展局網站或新業建設股份有限公司官方網站，或至新業建設股份有限公司接待中心(福科路與福裕路口)免費索取。

此外，考量租屋族與弱勢團體需求，將保留部分住宅作為社會住宅使用，後續由都發局統籌整體社會住宅管理另行公告運用，不在本次公告受理資格範圍內。

(中時)