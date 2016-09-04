中市府助勞工輕鬆成家 即日起受理勞宅申請
台中市政府選定中市精密機械科技創新園區約3515多坪社區用地，去年11月23日公告標售，並由新業建設股份有限公司得標興建「勞工住宅」，規範每坪平均售價不超過13萬元，即日起至10月31日止，市府經濟發展局將受理勞工住宅第1階段承購資格證明申請，幫助勞工買到1間幸福好宅。
經發局長呂曜志表示，有別於2014年勞工合宜住宅銷售方式，勞工住宅銷售分2階段辦理；第1階段銷售對象為精密園區及週邊工業區勞工，其中2成出售給精密園區1、2期無自用住宅勞工，8成售給台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工，若有餘屋時則對台中市勞工進行第2階段銷售。
「每坪平均售價不超過13萬元！」經發局指出，勞工住宅申請資格為設籍於台中市、年滿20歲、所得低於台中市政府規範2015年家庭平均所得116.9萬、在職滿3個月(含)以上勞工，且為符合下列家庭組成之1者：(1)有配偶、(2)與直系親屬設籍於同1戶、(3)父母均已死亡，戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者。
即日起至105年10月31日止受理勞工住宅第1階段承購資格證明申請，申請書取得方式請至台中市政府經濟發展局網站或新業建設股份有限公司官方網站，或至新業建設股份有限公司接待中心(福科路與福裕路口)免費索取。
此外，考量租屋族與弱勢團體需求，將保留部分住宅作為社會住宅使用，後續由都發局統籌整體社會住宅管理另行公告運用，不在本次公告受理資格範圍內。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。