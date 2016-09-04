土地公文化祭 中和烘爐地熱鬧登場
「萬人迺烘爐，登高福力旺」新北市土地公文化祭今於中和烘爐地熱鬧登場，上午9時許就吸引上千位民眾共襄盛舉。除萬人健走，主辦單位還安排土地公演講比賽、創意造型比賽遊行等活動，更準備了發財金、福氣水及925純銀元寶等價值高達20萬元的贈品，還有機會抽中市值8萬8千元的gogoro機車，讓全家人在周末上山運動抽大獎。
新北市中和區大大小小的土地公廟多達70間，中和區公所在中秋前夕舉辦土地公文化祭，更從7月就開始辦理小小導覽員培訓班、土地公創意造型比賽及演講競賽，讓孩子能更瞭解中和的土地公文化特色。新北市長朱立倫也親歷活動現場，讚許土地公文化結合在地精神，充分展現對土地和家園的愛。
年僅11歲，在台上說起故事來語調抑揚頓挫、不疾不徐，她是土地公演講競賽冠軍黃筠捷。從3歲開始媽媽就會帶著她來烘爐地拜拜，每次考試前都會來祈求，土地公的保佑也讓她賺了不少零用錢，黃筠捷笑說很謝謝土地公，希望透過演講比賽把土地公的故事說給更多人聽。
手拿紅色元寶搭配寶貝球，造型吸睛，「吾－乃－福德正神－」土地公創意造型比賽冠軍劉靜叡以一口京劇老生念白開場，身上服裝則是「半公半婆」，展現土地公和土地婆的特色。本身就擁有7個縣市街頭藝人證照的劉靜叡說，希望透過「自己」去傳播傳統文化，感謝全家人的幫忙，才讓她得以擁有這樣的舞台。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。