土地公文化祭　中和烘爐地熱鬧登場

手拿紅色元寶搭配寶貝球，造型吸睛，她是土地公創意造型比賽冠軍劉靜叡。身上服裝是「半公半婆」，展現土地公和土地婆的特色。（蘇俞璇攝）

年僅11歲、土地公演講競賽冠軍黃筠捷，在台上說起故事來語調抑揚頓挫、不疾不徐。（蘇俞璇攝）

「萬人迺烘爐，登高福力旺」新北市土地公文化祭今於中和烘爐地熱鬧登場，上午9時許就吸引上千位民眾共襄盛舉。除萬人健走，主辦單位還安排土地公演講比賽、創意造型比賽遊行等活動，更準備了發財金、福氣水及925純銀元寶等價值高達20萬元的贈品，還有機會抽中市值8萬8千元的gogoro機車，讓全家人在周末上山運動抽大獎。

新北市中和區大大小小的土地公廟多達70間，中和區公所在中秋前夕舉辦土地公文化祭，更從7月就開始辦理小小導覽員培訓班、土地公創意造型比賽及演講競賽，讓孩子能更瞭解中和的土地公文化特色。新北市長朱立倫也親歷活動現場，讚許土地公文化結合在地精神，充分展現對土地和家園的愛。

年僅11歲，在台上說起故事來語調抑揚頓挫、不疾不徐，她是土地公演講競賽冠軍黃筠捷。從3歲開始媽媽就會帶著她來烘爐地拜拜，每次考試前都會來祈求，土地公的保佑也讓她賺了不少零用錢，黃筠捷笑說很謝謝土地公，希望透過演講比賽把土地公的故事說給更多人聽。

手拿紅色元寶搭配寶貝球，造型吸睛，「吾－乃－福德正神－」土地公創意造型比賽冠軍劉靜叡以一口京劇老生念白開場，身上服裝則是「半公半婆」，展現土地公和土地婆的特色。本身就擁有7個縣市街頭藝人證照的劉靜叡說，希望透過「自己」去傳播傳統文化，感謝全家人的幫忙，才讓她得以擁有這樣的舞台。

(中時)