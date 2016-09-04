鄭鎧文單季吞106K 刷新中職紀錄

統一獅鄭鎧文不僅用全壘打寫記錄，單季三振數也打破聯盟紀錄。(資料照 范揚光攝)

統一獅重砲新秀鄭鎧文今年至今已累積21轟，用全壘打寫紀錄，但他雖然很會轟，揮空率也高，4日對上義大犀牛之戰，他在第4局上遭到林政賢三振，本季累積106次三振，也刷新中職單季紀錄。

鄭鎧文在去年選秀第3輪被獅隊選進，今年展現超強長打能力，4日賽前，鄭鎧文本季出賽90場，321打數敲出21發全壘打，是中職史上首位新人球季就敲出20轟的打者，也是統一隊史第2人達成單季敲出20轟，而他再差1轟就能追平隊友高國慶的單季最多22轟隊史紀錄。

然而鄭鎧文被三振數也締造了中職新紀錄，4日第2打席遭到義大左投林政賢三振，本季累積106次三振，打破林智勝在2010年單季105次三振紀錄。

(中時電子報)