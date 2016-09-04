自小客車遭竊　竹南警調閱監視器1小時破案

葉男供稱因心情不好，隨機竊取住家附近自小貨車外出兜風。（黎薇翻攝）

警方調閱路口監視器畫面，循線到葉男租屋處查訪，主動交出犯案鑰匙。（黎薇翻攝）

警方調閱路口監視器畫面，認出嫌疑人身型相似上個月涉竊案的葉男。（黎薇翻攝）

苗栗縣35歲葉姓男子因心情不好，隨機竊取住家附近的自小貨車外出兜風，遭竊的王姓男子昨天下午2點40分報案，竹南警分局積極調閱路口監視器，認出竊嫌身型是上個月因偷竊機車遭逮的葉男，隨即到葉男租屋處逮人，1小時後宣告破案，偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

竹南警分局昨日下午2點40分，接獲報案稱發現家中一台灰色自小客車停在竹南鎮福德路與中山路口遭竊，竹南分局隨即成立專案小組查緝，要求線上各所巡邏同仁協助攔查，並積極調閱車輛失竊路口附近監視器。

竹南派出所警員調閱案發地點附近及沿路路口的數處監視器影像及車子行駛方向，警員一眼認出，嫌疑人身型與上個月因偷竊機車遭查獲的葉姓嫌犯相似，員警隨即到葉嫌租屋處查訪。

見警方到來葉嫌感到訝異，警方詢問是否涉及竊車案，葉嫌起初裝不知情，經警方曉以大義，葉自知無法隱瞞，從口袋交出作案鑰匙。

葉嫌供稱因心情不好想出門兜風，才隨機竊取住家附近自小貨車，警方將葉嫌帶回派出所偵辦時，劉姓被害人正在派出所做筆錄，看見警方受理後隨即破案，對警方辦案效率驚嘆不已。

(中時)