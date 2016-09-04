自小客車遭竊 竹南警調閱監視器1小時破案
苗栗縣35歲葉姓男子因心情不好，隨機竊取住家附近的自小貨車外出兜風，遭竊的王姓男子昨天下午2點40分報案，竹南警分局積極調閱路口監視器，認出竊嫌身型是上個月因偷竊機車遭逮的葉男，隨即到葉男租屋處逮人，1小時後宣告破案，偵訊後依竊盜罪嫌送辦。
竹南警分局昨日下午2點40分，接獲報案稱發現家中一台灰色自小客車停在竹南鎮福德路與中山路口遭竊，竹南分局隨即成立專案小組查緝，要求線上各所巡邏同仁協助攔查，並積極調閱車輛失竊路口附近監視器。
竹南派出所警員調閱案發地點附近及沿路路口的數處監視器影像及車子行駛方向，警員一眼認出，嫌疑人身型與上個月因偷竊機車遭查獲的葉姓嫌犯相似，員警隨即到葉嫌租屋處查訪。
見警方到來葉嫌感到訝異，警方詢問是否涉及竊車案，葉嫌起初裝不知情，經警方曉以大義，葉自知無法隱瞞，從口袋交出作案鑰匙。
葉嫌供稱因心情不好想出門兜風，才隨機竊取住家附近自小貨車，警方將葉嫌帶回派出所偵辦時，劉姓被害人正在派出所做筆錄，看見警方受理後隨即破案，對警方辦案效率驚嘆不已。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。