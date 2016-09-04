偏鄉交通難 行動專車成送愛先鋒
許多經濟不佳、身心障礙的弱勢族群，尤其身處偏鄉，受限交通問題，常難以獲得支援。近年社福團體除定點協助外，也越來越強調「行動力」，透過專車模式「打造送愛的開路先鋒」。包含統一超與屏基醫院合作的行動服務車，弘道老人基金會的「白居易」修繕專車，都專門替行動、交通不便的長者，協助檢查身體狀況與修繕房屋。
弘道老人基金會就指出，過去沒有修繕專車時，從個案通報到執行經常要花上很多時間，短則2至3周，長的要2個月以上，尤其位處偏鄉的時候，除了交通不便，還需要社工先去評估一趟，再尋找願意配合的修繕師傅配合時間。但如果不是太大的翻修工程，像是整修或安裝扶手、換紗門等，由於時間人事成本遠高於效益，修繕師傅有時也只能婉拒。
但從這幾年打造修繕行動車「白居易」後，弘道方面表示，就能將服務宅配到家，透過車子直接開進山區或偏僻鄉鎮，加上有裝修、水電修繕經驗的志工隨行，遇到可處理的住家馬上修，例如拉電線修水管，或裝上安全馬桶，只要一個早上就幫長輩解決長年的居家困擾。
統一超也說，今年與屏東基督教醫院合作，從7月啟動的「OPEN小將行動服務車」，也在透過車內配備55吋螢幕、血壓計、血糖機、發電機等器材，並隨行3位專業護理人員及1位原民語翻譯人員，透過小車立大功的模式，深入到交通不便地區，宣導認識失智症及為民眾進行初篩，預計今年要完成偏鄉300人次長者的失智篩檢。
不只提供弱勢族群協助，行動車更能維護長者尊嚴，除了創世基金會提供多年的行動沐浴車，幫行動不便老人家洗個舒服的澡之外，統一超說，近年也跟門諾基金會合作，協助東部地區弱勢長輩送餐與沐浴，自2009年已服務超過1.2萬人次。
(中時)
關鍵字：行動專車
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