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因應黨產條例 國民黨暫停發放黨工退休金

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因應黨產條例 國民黨暫停發放黨工退休金
為因應不當黨產條例，國民黨秘書長莫天虎4日報告，將暫停發放黨工月退休金及18%利息補貼。(本報資料照片)

為了因應不當黨產條例，國民黨秘書長莫天虎今報告時指出，將暫停發放黨工月退休金及18%利息補貼，並爭取向「不當黨產處理委員會」依條例第九條規定，同意國民黨處分財產支付黨工薪水及退休金。

莫天虎說，針對黨產條例違憲及未來種行政處分，提起司法或行政訴訟，並聲請釋憲以保障國民黨合法權益。人員出缺不補，並積極推動各級黨務幹部志工化。

(中時)

關鍵字：國民黨不當黨產條例黨工退休金18趴
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