修杰楷嘴對嘴「接奶嘴」玩不膩 咘咘甜笑萌翻

修杰楷和女兒咘咘玩「接奶嘴」超有愛。（圖／取材自修杰楷臉書）

藝人修杰楷和賈靜雯自去年結婚、生下愛女咘咘後，婚姻生活相當幸福美滿，不時就會曬出家庭溫馨照，深受粉絲喜愛。今（3日）他在臉書PO出和咘咘大玩「接奶嘴」遊戲的影片，超有愛的溫馨互動，讓人大呼太甜蜜啦！

影片中，咘咘被媽媽賈靜雯抱在懷中，叼著奶嘴的修杰楷則坐在一旁，咘咘看到奶嘴在爸爸口中，立即靠過去用嘴巴接過來，隨後修杰楷再低下頭把奶嘴咬回去，逗得咘咘笑開懷，父女倆一來一往的有愛互動，讓不少同為人父人母的網友很有感，稱在家也經常和小朋友這樣玩，其他人則紛紛留言「果然是前世情人」、「好可愛」、「被咘咘的笑容融化了」。

(中時電子報)