失明老翁如廁險跌倒　行動車提升居家品質

64歲獨身居住的黃阿公，由於雙眼接近失明，更有上廁所容易跌倒的風險，透過弘道老人基金會的行動專車協助，替黃阿公改善居家環境更加裝安全扶手。(弘道老人基金會提供)

透過行動專車快速協助行動、交通不便的老人家進行修繕，能讓長者的居家品質大大改善，一人獨居的黃石梗阿公今年已經64歲，由於接近失明，不但家中門窗破損，造成蛇、貓跑進家裡，就連走到室外的蹲式廁所，也因為阿公的眼睛關係，多次差點跌倒，更對膝蓋造成負擔。

透過弘道老人基金會的專車前進協助後，黃阿公表示，上廁所能用「坐」的真的很舒適，不用再「考驗」膝蓋，也不再把上廁所看做一件麻煩事，同時家中各扇門窗被幫忙修繕完畢，黃阿公滿意的說，能夠在家中安心生活，真是最大的福氣。

弘道老人基金會說，住在雲林縣水林鄉的黃石梗阿公，是雲林縣復健青年協進會居家服務及送餐個案，該地區本身就是人口老化的偏鄉，加上阿公年輕時發生血管瘤壓迫視神經，導致右眼失明，左眼也僅能看到光影的變化。

為協助黃阿公的住家品質，弘道老人基金會透過推行的修繕專車「白居易」，載著修繕工具及志工出任務，幫阿公家把木門修補好，將蹲式馬桶改成坐式，還在馬桶旁的牆面安裝安全扶手，並安裝沖洗設備。

參與修繕的的弘道南屯志工站前站長翁高昭，也是目前「白居易」長期搭配的修繕志工。他說，其實簡單小小的修繕，就能讓阿公的居家安全大大提升，長輩臉上安心的笑容，就是修繕工作最好、最溫暖的報酬。

翁高昭也說，期待更多人加入通報長輩居家環境狀況，或捲起袖子協助一臂之力，成為最熱血的修繕志工，他也願意傳承經驗及專長，協助培育一群修繕的團隊來幫助、守護老人家。

(中時)