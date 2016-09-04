勞工輕鬆成家 台中勞工住宅受理承購申請

為幫助勞工輕鬆成家，台中市政府選定精密機械科技創新園區3515多坪社區用地興建勞工住宅，即日起，台中市經發局將受理勞工住宅第一階段承購資格證明申請。

台中市經發局表示，勞工住宅銷售分二階段辦理，第一階段銷售對象為精密園區及周邊工業區勞工；其中2成出售給精密園區一、二期無自用住宅勞工，8成售給台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工；若有餘屋則進行第二階段銷售。

經發局表示，考量租屋族與弱勢團體需求，將保留部分住宅作為社會住宅使用，後續由都發局統籌整體社會住宅管理另行公告運用，不在本次公告受理資格範圍內。

勞工住宅申請資格為凡設籍台中市、年滿20歲、所得低於台中市政府規範104年家庭平均所得新台幣116.9萬、在職滿3個月(含)以上勞工，且符合下列家庭組成之一者：1、有配偶；2、與直系親屬設籍於同戶；3、父母均亡，戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者。1050904

(中央社)