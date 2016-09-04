勞工輕鬆成家 台中勞工住宅受理承購申請
為幫助勞工輕鬆成家，台中市政府選定精密機械科技創新園區3515多坪社區用地興建勞工住宅，即日起，台中市經發局將受理勞工住宅第一階段承購資格證明申請。
台中市經發局表示，勞工住宅銷售分二階段辦理，第一階段銷售對象為精密園區及周邊工業區勞工；其中2成出售給精密園區一、二期無自用住宅勞工，8成售給台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工；若有餘屋則進行第二階段銷售。
經發局表示，考量租屋族與弱勢團體需求，將保留部分住宅作為社會住宅使用，後續由都發局統籌整體社會住宅管理另行公告運用，不在本次公告受理資格範圍內。
勞工住宅申請資格為凡設籍台中市、年滿20歲、所得低於台中市政府規範104年家庭平均所得新台幣116.9萬、在職滿3個月(含)以上勞工，且符合下列家庭組成之一者：1、有配偶；2、與直系親屬設籍於同戶；3、父母均亡，戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。