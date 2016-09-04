DIY自己的旅行 國內業者構築合法環境

網路讓旅行更便利，但業者合法與否保障差很大，觀光局構築合法旅遊消費環境，整合全台食、宿、遊、購、行等旅遊元件在同一個網站的目的地旅遊平台「旅途中」將登場，台灣合法業者也投入。

跨境電子商務崛起，訂機票、住宿和遊程動動手指就完成，但是觀光局指出，網路旅行社發達，有許多是跨境電子商務，在台灣並沒有合法落地，旅客若是發生消費糾紛，將無法循台灣法律途徑保障自身權益。

「政府應該輔導合法業者建構平台，不只價格要有競爭力，還有符合使用者習慣，消費者用得滿意，自然就能淘汰非法業者。」觀光局副局長劉喜臨表示，除了強制取締，提供合法途徑，並教育消費者是非常重要的一環。

劉喜臨舉例，過去日租套房猖獗，一旦發生意外或糾紛對旅客來說毫無保障，觀光局在積極取締的同時，也輔導旅宿業者轉型，現在全台都有不同特色的平價旅館，旅客荷苞減輕負擔，權益和安全也能兼顧。

構築合法旅遊消費環境，交通部觀光局、運研所、工研院和雄獅旅遊也合作，正積極開發「旅途中」目的地旅遊平台，整合全台食、宿、遊、購、行等旅遊元件在同一個網站和APP，讓消費者透過一個介面或是程式，就能夠DIY專屬於自己的旅行。

「過去旅客在冬山河附近想租腳踏車，得一家家問，還深怕遇到品不良店家，未來透過這個平台就可完成，品質也可獲得保障」雄獅旅遊副總經理王岳聰表示，透過政府和業者的篩選，未來目的地旅遊平台將能有效滿足旅客需求。

不只服務國內旅客，看準來台自由行市場，該平台同時也將滿足中國大陸、港澳和日韓旅客需求，王岳聰舉例，該平台也將提供當天訂房、當天入住服務，另外還有達人帶路的深度旅遊服務，滿足不同客群。

新工具的誕生也衍生消費者問題，王岳聰說，旅遊元件變得碎片化，未來旅客的客訴將主要分為2大類，一個是服務介面、流程；另一方面則是供應商的問題，消費者將可以更明確知道問題出在哪，進而解決問題。

除了傳統旅遊業者和政府共同努力，新創公司KKday也在去年成立，網羅全球53個國家，6000種旅遊體驗行程，讓旅客選擇適合自己的活動。

KKday執行長陳明明說，在KKday消費的旅客，在每趟行程結束後都可以評論行程好壞，KKday會依照旅客的反饋，決定是否繼續和國外的供應商合作，而這樣的功能也成為提升服務中最重要的一環。

不過，跨境電子商務盛行，國外業者未在台合法落地的爭議也屢見不鮮，不用繳稅、價格有競爭力是非法業者在台吸客的最大優勢。

對此，陳明明認為，網路無遠弗屆，如果台灣不能發展出自己的目的地旅遊平台，那麼這塊大餅勢必是會被國外企業分食，到時候旅客都得透過國外平台購買行程，更容易產生消費糾紛，而台灣政府也無法可管。

他建議，面對各國百家爭鳴的狀況，政府應該思考如何通盤檢討跨境電子商務、共享經濟衍生的問題，而不是國外的管不到就不管，反而一昧限制國內業者發展。1050904

(中央社)