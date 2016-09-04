台灣編舞家劉彥成 在編舞世界裡探索自我

台灣編舞家劉彥成（右一）於杜塞朵夫舞蹈博覽會現場，對前來詢問舞作的策展人和民眾侃侃而談、落落大方。（李欣恬攝）

台灣編舞家劉彥成（右一）與情義相挺的好友們，共同出征於德國杜塞朵夫國際舞蹈博覽會中完成《再見吧！！兔子》演出。（李欣恬攝）

30歲編舞家劉彥成巡演國際代表作《再見吧！！兔子》，於杜塞朵夫舞蹈博覽會中演出，出乎意料的結局，令觀眾報以熱烈的掌聲。（在劇場提供）

30歲編舞家劉彥成巡演國際代表作《再見吧！！兔子》，於杜塞朵夫舞蹈博覽會中演出，在一塊長草皮上跳雙人舞，成為一大亮點。（在劇場提供）

台灣現代舞又在海外展現光芒。30歲編舞家劉彥成巡演國際代表作《再見吧！！兔子》，在德國時間9月3日於杜塞朵夫舞蹈博覽會登場，他安排舞者在綠色草皮上跳舞，當舞者逐漸褪去全身衣物、一絲不掛，表現人生從迷惘、憂慮到坦然面對，出乎意料的結局，令觀眾報以熱烈掌聲。

「人活著，就會有身體的存在，我們怎麼挑選身體的舞動方式，就形成了我們存在的意義，我喜歡在舞作裡探討人和存在，也想透過編舞找到自己是誰，雖然至今仍在探索中。」

劉彥成表示，《再見吧！！兔子》一切始於偶然，「最初是手邊有什麼素材就拿來使用，像是我剛好就有一塊草皮，覺得可以拿來作編舞，德文筆記裡的字句，就變成舞作名稱，沒想到後來成為代表作品。」

《再見吧！！兔子》自2013年發表即打響名號，巡演國際包括台灣、西班牙、法國、馬來西亞和德國等5個國家，至今完成34場演出，但劉彥成並不以此為滿足，「我從不刻意追求機會，一切都是順其自然，但我希望能再突破，嘗試將原本25分鐘的版本擴充為60分鐘的舞作。」

劉彥成表示，他是個非常寡言的人，不擅長社交，喜愛哲學思考。這幾天他在杜塞朵夫展會現場，展現出截然不同的一面，對前來詢問舞作的策展人和民眾侃侃而談，談到最愛的舞蹈，他顯得落落大方。

劉彥成畢業於北藝大舞蹈所，從小在兩位學舞的姊姊薰陶之下，也踏上學舞之路，沒想到姊姊們後來走上了不同的路，只有他留在舞蹈世界裡，「家人讓我可以作自己喜歡的事，無後顧之憂地待在編舞和創作的世界裡，這點我覺得自己很幸運。」

劉彥成曾以作品《無處》獲國際北京芭蕾舞暨編舞比賽的評審特別獎，並三度獲羅曼菲舞蹈獎助金，今年則獲選雲門舞集「創計畫」補助。他透漏目前正在編創的舞作《下面》，仍頗具哲思，「我想探討表象之下、那些看不見的事情，例如路邊表面乾燥的石頭，翻開來底下卻是潮濕的，但你如果不翻開，就永遠不知道裡頭是什麼模樣。」

《再見吧！！兔子》巡演仍在持續中，下一站演出將在10月18日至22日於台北大稻埕國際藝術節，2017年1月在日本交流協會的邀請之下，也將前往紐約演出。

(中時)