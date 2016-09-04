與青年對談 蔡英文：沒必要就不要常常上街頭
昨日14萬軍公教上街頭討尊嚴，總統蔡英文今早赴「105年青年政策論壇-全國會議」時，並未先回答媒體提問，但入場與青年問答中，蔡英文說，沒有必要就不要常常走上街頭。她說，「走街頭雖然是每個人權利，更重要的是走完街頭後坐下來好好理性的談。」
教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100名青年代表參與，學生詢問蔡英文，青年人如何推動台灣古蹟(阿里山小火車)成為世界文化遺產？蔡英文說「掌握資源，做公共政策的人，每天忙的事情很多，你若沒有鍥而不捨追著他，他會忘掉，或者他覺得麻煩就暫時擺到旁邊。」
蔡英文說「這就是為什麼，我常常會說，如果你有一件事告訴政府，他第一次沒聽到，第二次可以大聲一點，第三次也可以大聲一點，甚至於拍桌子。」
然而，蔡英文接著表示「我也一直說，沒有必要就不要常常走街頭，因為這個社會除了提醒問題存在，走街頭雖然是每個人權利，更重要的是走完街頭後坐下來好好理性的談。這是一個民主社會，一個進步社會更重要的價值。」
網友留言「在野時，你們怎麼動不動就上街頭，好意思講。」、「換位子真的換一個.....」、「再這樣下去，阿扁救援都不夠了。」、「換句話說：有必要 就該常常上街頭。怪不得民進黨執政後有那麼多人上街頭。」、「會吵有糖吃阿！幹嘛不上街頭？」
(中時電子報)
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