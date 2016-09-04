了解食安觀念 親子同心做大阪燒

日式大阪燒異國風，親子同心製作美味又可口。（吳江泉攝）

日式大阪燒異國風，親子同心製作美味又可口。（吳江泉攝）

日式大阪燒異國風，親子同心製作美味又可口。（吳江泉攝）

高雄市立社會教育館為普及親子食安觀念，今（4）日在三民區十全國小中庭舉辦「異國料理日式大阪燒」活動，吸引百餘親子聞香報名，小朋友透過活動學習如何把食材變食物，鼓勵親子共同親手製作異國美食，做的開心，吃的放心，為假日校園增添一段親子幸福時光。

活動由社區媽媽教室的黃鳴雁老師講解並示範如何製作日式大阪燒，大阪燒是一種日式蔬菜的煎餅，也有人稱之爲「日式比薩餅」，爲日本關西的庶民美食，是大阪飲食文化的一部分，做法不難，但要做的好吃就要注意聽老師講解，以及火候拿捏。分成12組的親子們，自備平底鍋和鍋鏟，材料則由社教館三民社教站的志工們分組備妥，大家躍躍欲試，邊聽邊看邊做，雖然手忙腳亂，但忙中有序，香氣四溢，熱鬧滾滾。

日式大阪燒第一個步驟是食材的處理，首先製作麵糊，將低筋麵粉過篩，加入適量鹽、鰹魚粉、山藥泥及同比例的水，攪拌均勻，再將打散的蛋液倒入，靜置備用。把切好的洋蔥爆香，加入拌炒過的蝦米或蝦仁及切成細條狀的透抽，連同切丁的高麗菜、紅蘿蔔絲、玉米粒等配料一起放入盆中，再加入適量麵糊拌勻所有食材，重點是要讓材料均勻沾滿麵糊，最後用胡椒粉、烏醋及砂糖等調味。

再來是烹飪技巧及火候的掌握，將平底鍋熱鍋後加入適量沙拉油，把沾上麵糊的食材倒入鍋中，再用鏟子在麵糊外圍輕推成圓形，此時可加入切好的培根塊或豬肉片，慢火煎至麵糊熟透，等底部會黏貼鍋子時即可翻面，兩面均煎至金黃色，外皮感覺酥脆即可起鍋盛入盤中。

最後依個人喜好在煎餅上層塗上醬汁，美乃滋擠成交叉的網狀，均勻灑上海苔粉和柴魚片，可口美味的日式大阪燒即大功告成。

就讀龍華國小的黃士軒、妹妹黃楷甯與爸媽一起參與活動，媽媽說他們經常參加社教館的活動，還曾在一場製作日式壽司的活動中，被老師評比第一名，相當開心，其實親子一起做大阪燒的經驗也很難得，小朋友玩得不亦樂乎，最重要的是讓孩子在成長的過程中留下美好的回憶。

大阪燒的做法既簡單又好呷，利用家裡的平底鍋和煎鏟，選擇自己喜歡的蔬菜、海鮮、肉類等新鮮食材，倒入自製麵糊中，再用小火煎熟，外層搭配鹹味海苔、微甜美奶滋，一口咬下，充滿田野和海洋的味道，瞬時在嘴巴內爆開，既美味又有飽足感，受到親子們相當青睞。現場伴隨著濃郁海鮮味的餅香，令人唾涎三尺，親子迫不及待享用親手做的大阪燒，雖燙嘴仍直呼好吃又過癮。

現場婆婆媽媽們展露精湛好廚藝，奶爸們也不遑多讓秀上一手，經驗傳承給自己的小寶貝，學童邊玩邊學，儼然是場親子廚藝交流，一起體驗異國美食的製作過程，品嚐自己親手料理的成果，共享一場溫馨又特別的假日歡樂時光。

活動中主辦單位社教館與慈心有機農業發展基金會合作，進行首場食安宣導，由李素鑾老師用遊戲的方式將食安觀念以淺顯易懂方式告訴親子，獲得熱烈回響。

社教館表示，近來手機遊戲襲捲台灣，許多民眾和學生瘋狂抓寶，衍生不少社會怪象，該館希望透過每週的親子互動的活動規劃，拉近親子距離，鼓勵家庭遠離3C，避免沉溺手機遊戲和網路世界，建立正當家庭娛樂，營造健康休閒生活。

(中時)