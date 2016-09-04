首局灌7分 義大12比3賞獅4連敗

林政賢前5局有效壓制獅隊，只被敲2支安打，沒有失分。(資料照，范揚光攝)

統一獅本周在新莊球場與義大犀牛進行的3連戰一再受雨勢攪局，4日雙重賽午場總算在豔陽天下開打，獅隊先發布魯斯首局就爆7分，只投2.2局被打退場，義大左投林政賢則繳出6.1局失1分的精彩表現，加上打線火力全開猛掃17安，終場義大就以12比3勝出，賞給獅隊4連敗、新莊球場6連敗。

義大此戰從首局就展開攻勢，連續3棒安打後，林益全敲出帶有2分打點的安打，獅隊先發布魯斯又發生失誤再掉分，2出局後義大攻勢再起，一、二壘有人的局面下輪到新秀李宗賢，生涯首安就是帶有2分打點的二壘安打，之後胡金龍、張建銘也都補上單局第2安，義大首局猛攻12人次灌進7分。

3局下布魯斯又製造安打和暴投失分，留下一、三壘有人的局面退場，獅隊換投王玉譜後被敲內野安打再掉1分，但王玉譜續投第4局時，因1次保送和4支安打再丟3分，義大將領先擴大為12比0。

義大先發林政賢前6局無失分，投到7局上製造1出局一、二壘有人的局面退場，林晨樺接替登板後先被敲出安打，之後在滿壘時被潘彥廷擊出高飛犧牲打，獅隊總算拿下第1分，8局上羅國龍再從林晨樺手中揮出左外野陽春炮，成為本季中職第10位敲出10轟的打者，但獅隊最終仍以9分差落敗。

林政賢此戰先發6.1局，僅被擊出4支安打，投出2次保送和4K，失1分，拿下本季第2勝，並獲選為單場MVP。至於原定要在周五先發的獅隊洋投布魯斯，延到此戰出賽，只投2.2局，被敲出11支安打，投出1次保送和2K，失掉9分(4分責失)，吞下4連敗。

義大打線單場掃出17支安打，其中在前5局就猛揮16安，其中前2棒胡金龍、張建銘以及第4棒林益全都是單場3安表現，林益全貢獻4分打點。

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(中時電子報)